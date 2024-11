Ucrânia espera apoio de Trump na guerra - Reeleição do republicano não é uma catástrofe para o país, avaliam especialistas, que, no entanto, descartam possibilidade de paz tão rápida quanto a promessa de Trump."Trump prometeu acabar com a guerra em 24 horas. Por isso, nossa companhia tem planos ambiciosos para o fim de semana", escreve o jornalista Pavlo Kazarin, atualmente soldado das Forças Armadas da Ucrânia, em tom de brincadeira no Facebook. Desde ficou claro que o republicano Donald Trump venceu a eleição presidencial nos EUA, muitas piadas e memes desse tipo passaram a circular nas redes sociais ucranianas.

Algumas postagens falavam de um "dia negro para a Ucrânia". "O mundo mais uma vez virou na direção errada", escreve o banqueiro Serhij Fursa, vice-diretor da Dragon Capital, um grupo ucraniano de investimentos e serviços financeiros. Ele afirma que Vladimir Putin, Viktor Orbán e Elon Musk estão agora comemorando.

Outras postagens afirmam ser possível colaborar com qualquer governo dos EUA. Alguns ucranianos comparam a vitória eleitoral de Trump com a do presidente Volodimir Zelenski e seu partido, Servo do Povo, em 2019, que sozinho detém uma maioria no Parlamento ucraniano.