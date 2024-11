Alemanha deverá ter novas eleições em 23 de fevereiro - Após colapso da coalizão de governo de centro-esquerda liderada por Olaf Scholz, social-democratas e conservadores chegam a acordo sobre data para país ir às urnas.Após o colapso da coalizão de governo liderada pelo chanceler federal alemão, Olaf Scholz, lideranças do Partido Social Democrata (SPD) e da sigla conservadora de oposição União Democrata Cristã (CDU) chegaram nesta terça-feira (12/11) a um acordo para definir o próximo dia 23 de fevereiro como a data para a realização de novas eleições na Alemanha.

O consenso, noticiado pela imprensa alemã, vem depois de uma semana de discussões em Berlim após Scholz exonerar o então ministro das Finanças e presidente do Partido Liberal Democrático (FDP), Christian Lindner, o que significou o fim da coalizão tripartidária à frente do país – composta por SPD, FDP e Partido Verde. Com a saída de Lindner e do FDP do governo, Scholz ficou sem uma maioria no Parlamento (Bundestag).

Antes da realização de novas eleições, está previsto que o chanceler federal convoque um voto de confiança no Bundestag, o que deverá ocorrer em 16 de dezembro. A expectativa é que Scholz sofra uma derrota nessa votação, o que abriria o caminho para novas eleições. A decisão final sobre a data do novo pleito cabe ao presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.