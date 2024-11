Vitória de Trump eleva risco de guerra comercial com a UE?

Trump acredita que as tarifas são uma ferramenta eficaz para avançar suas metas de produção doméstica e criar margem de manobra nas negociações internacionais, disse Penny Naas, especialista em políticas públicas do German Marshall Fund, em Washington.

O presidente eleito vê as tarifas como uma forma eficaz de reequilibrar os déficits comerciais e as suas principais prioridades tarifárias serão provavelmente o aço, o setor automotivo e os bens que contribuem com empregos industriais significativos para os EUA, disse Naas.

Altas tarifas entre amigos?

"Trump é um negociador e já usou a ameaça de tarifas para extrair concessões de parceiros comerciais no passado", disse Naas à DW. Ela não ficaria surpresa se os países com déficits comerciais já tivessem iniciado negociações com o novo governo para comprar mais dos EUA.

Poitiers, de Bruegel, enfatizou que as tarifas de Trump não levarão ao fim da globalização e do comércio, como alguns já temem.

No entanto, o próximo mandato de Trump poderá marcar o fim da globalização liderada pelos EUA, disse Poitiers. Apesar disso, a maioria dos países ainda está interessada na cooperação e no trabalho conjunto. O importante, disse ele, é que a UE pare de travar uma integração econômica mais profunda.