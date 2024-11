Brasil no palco mundial: grandes delegações, pouco efeito

Dignos de nota no evento não são apenas os questionáveis entrelaçamentos de interesses, que seriam impensáveis no Judiciário alemão, mas também o fato de a projeção externa do evento ser praticamente nula.

Nem a mídia da Europa noticia grande coisa sobre o "fórum do direito" brasileiro, nem ele desempenha qualquer papel na Justiça portuguesa – e muito menos na europeia. Para Conrado Hübner, professor de Direito Público da Universidade de São Paulo, o evento em Portugal não passa de "um grande encontro de lobistas".

Quem quer saber do Brasil?

Acontecimentos internacionais, como conferências, encontros de juristas e feiras, são cada vez mais apreciados no Brasil: realizam-se praticamente todo mês, parece que há um verdadeiro mercado para isso. O que me espanta é a dimensão: para o próximo "Gilmarpalooza" há mais de 2 mil inscritos, e nas Conferências da ONU sobre o Clima (COP), as delegações brasileiras costumam ser as maiores. Que legal – poderia se pensar –, os brasileiros querem se divulgar no mundo e convencê-lo de sua importância.

Mas acho que essa avaliação é equivocada. Seja em conferências climáticas ou jurídicas, feiras ou premiações, sempre me chama a atenção que os participantes ficam mais entre si. É comum que se convidem também famosos apresentadores ou estrelas midiáticas nacionais – cujo humor verbal, afinal de contas, só mesmo os brasileiros entendem.

No fundo, ninguém se interessa pelo que o mundo pensa sobre o Brasil, ou sequer em fazer publicidade para o país, em ajudar a compreendê-lo – enfim, em colocá-lo na vitrine.