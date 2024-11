Sexo, corrupção e videotape: o escândalo que expôs uma ditadura africana

As imagens começaram a inundar as redes sociais da Guiné Equatorial no fim de outubro, provocando frenesi entre a população do país – que não conta com imprensa livre –, mas também expondo intrigas palacianas pela sucessão de Mbasogo, e despertando reações misóginas contra as mulheres envolvidas.

"Bello", o sobrinho-neto do ditador no centro do escândalo

O principal protagonista dos vídeos – e presumível responsável pelas gravações – é Baltasar Ebang Engonga, também é conhecido como "Bello".

Sobrinho-neto do ditador Teodoro Obian Mbasogo, Bello, de 54 anos, ocupava até o final de outubro a chefia da Agência Nacional de Investigação Financeira (ANIF) de Guiné Equatorial, órgão que supostamente deveria investigar e combater casos de corrupção no país.

Boa parte dos cargos estratégicos do país são ocupados por parentes do ditador Mbasogo. O pai de Bello, Baltazar Engonga Edjo, é sobrinho do ditador, e já ocupou diversos cargos ministeriais, além de ser uma figura influente no partido governante, o PDGE.

Em 25 de outubro, Bello foi destituído do cargo e preso pelo regime, acusado de desvio de verba pública e depositar os valores em contas secretas em paraísos fiscais. Ele acabou sendo enviado para a notória prisão de Playa Negra, na capital, Malabo, o principal centro de punição para opositores do regime e que é frequentemente citada em relatórios de direitos humanos por suas condições brutais.