Scholz, da Alemanha, pede a Putin que inicie conversações com a Ucrânia

"O chanceler pediu à Rússia que demonstre disposição para entrar em negociações com a Ucrânia com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura", disse um porta-voz do governo alemão em um comunicado.

"Ele enfatizou a determinação ininterrupta da Alemanha de apoiar a Ucrânia em sua defesa contra a agressão russa pelo tempo que for necessário", acrescentou o porta-voz.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy advertiu Scholz contra a realização da ligação com Putin, de acordo com uma fonte do gabinete de Zelenskiy.

"O presidente (Zelenskiy) disse que isso só ajudaria Putin, reduzindo seu isolamento. Putin não quer paz de verdade, ele quer uma pausa", disse a fonte ucraniana à Reuters.

Não ficou imediatamente claro por que Scholz escolheu falar agora com Putin, mas o telefonema ocorre em meio a reveses para a Ucrânia no campo de batalha e ao aumento das preocupações entre os aliados ocidentais de Kiev sobre os planos do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em relação à Ucrânia.

Trump tem criticado repetidamente a escala da ajuda financeira e militar ocidental para Kiev.