Trump terá mais poder do que os "pais fundadores" imaginaram

Dos cinco ministros homens e quatro ministras mulheres da corte de nove membros – todos com cargos vitalícios – Trump agora pode contar com o apoio claro de seis deles. Especialistas como McCarty esperam que Trump impulsione muitos de seus objetivos políticos com as chamadas "ordens executivas", que lhe permitem ignorar o Congresso e todo o processo legislativo. "O controle normal disso são os tribunais", diz McCarty. E com a Suprema Corte e vários outros tribunais federais sob o controle dos republicanos, "será um pouco mais fácil escapar do escrutínio judicial dessas ações".

"Mais poder do que autores da Constituição jamais poderiam ter imaginado"

Essa tendência republicana também pode ter um efeito sobre os planos de Trump para a deportação em massa de imigrantes ilegais. A Suprema Corte, por exemplo, poderia ser chamada a se pronunciar sobre a constitucionalidade do envio de militares norte-americanos para realizar deportações ou sobre tentativas de acabar com a cidadania por nascimento [garantida pela 14ª Emenda da Constituição dos EUA], como disse à DW Sarah Binder, professora de ciências políticas da Universidade George Washington.

Binder está preocupada com a possibilidade de a Suprema Corte, atualmente com maioria conservadora, optar por ignorar os precedentes legais e decidir regularmente a favor das políticas republicanas. Ela aponta as recentes decisões da Suprema Corte sobre o direito ao aborto e a imunidade presidencial como exemplos disso.

"Isso é o que me preocupa em relação à Suprema Corte", diz a cientista política, "que ela apoiaria e daria poder ao presidente Trump para que ele assumisse muito mais poder no Poder Executivo do que acho que os autores da Constituição jamais imaginaram que deveria acontecer."Autor: Carla Bleiker (de Washington), Laura Kabelka (de Washington)