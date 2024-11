Denúncias de crimes sexuais abrem questionamentos sobre nomeados por Trump

A maior polêmica se refere ao indicado por Trump para o cargo de procurador-geral: Matt Gaetz.

O deputado da Flórida foi alvo de uma investigação federal sobre tráfico sexual que começou ainda durante o primeiro mandato de Trump. O inquérito apontava que Gaetz e o também republicano Joel Greenberg ofereciam dinheiro e presentes a meninas menores de idade, em troca de sexo. Greenberg admitiu o crime em 2021.

Segundo o processo, ele pagou mulheres e uma menor de idade para fazer sexo com ele e outros homens. Os "outros homens" não foram identificados nos documentos do tribunal. Greenberg foi condenado a 11 anos de prisão.

Os agentes federais investigaram ainda uma viagem que Gaetz fez às Bahamas com um grupo de mulheres e um doador de sua campanha. O que a Justiça queria saber é se as mulheres foram pagas ou receberam presentes para ter relações sexuais. Os promotores também investigaram se Gaetz e seus aliados tentaram garantir empregos no governo para algumas dessas mulheres.

Gaetz, porém, insiste que o processo contra ele foi arquivado. Ainda assim, o Comitê de Ética do Congresso americano decidiu seguir com a investigação.

Em junho deste ano, o Comitê explicou que sua investigação avaliava se Gaetz se envolveu em uma conduta sexual inadequada, uso de drogas ilícitas, compartilhou imagens inadequadas dentro do Congresso, aceitou presentes impróprios e tentou obstruir as investigações do governo sobre sua conduta.