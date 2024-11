Centro de disputa na COP29, financiamento climático é encarado como salvação da lavoura na Amazônia

A associação conseguiu 300 mil reais extras para a missão. O dinheiro vem de um empréstimo a custos bem menores que o do mercado financeiro e ajuda as comunidades a sobreviverem aos impactos da seca na Amazônia, evento climático extremo que tem se tornado mais frequente com o aquecimento do planeta.

"O impacto é muito profundo porque é uma região muito vulnerável. Eles precisam daquele dinheiro na hora para a retirada do guaraná, para a alimentação, o recurso não pode esperar", diz Ana Beatriz Villela, coordenadora sênior de investimento de impacto da Sitawi, organização sem fins lucrativos voltada a negócios socioambientais credora da Aafau.

Quem paga a conta?

A cadeia do guaraná se soma a muitas outras no mundo afetadas pelos impactos das mudanças climáticas. Na fria Baku, capital do Azerbaijão, o debate sobre dinheiro para apoiar países mais pobres no enfrentamento a este cenário alimenta a discussão da atual edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29).

"Não há suporte financeiro suficiente no momento e as comunidades estão pagando praticamente sozinhas todo o custo. É preciso aumentar dramaticamente o dinheiro para adaptação e para a resposta aos eventos climáticos extremos", diz à DW Avinash Persaud, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

As negociações estão travadas nesta reta final. O impasse gira em torno de decisões sobre o quanto e quem tem que pagar pelo financiamento climático das nações menos desenvolvidas. Nos documentos oficiais, esse "fundo" a ser construído tem o nome de Nova Meta Coletiva Quantificada (NCQG, na sigla em inglês).