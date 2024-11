Viúva de apóstolo Rina desabafa em velório: 'Cara que eu mais amei na vida'

Viúva disse que Rina "foi o cara que mais amou na vida". Em discurso, acompanhado pelo UOL, Denise afirmou que os últimos anos foram difíceis e comentou que os fiéis devem ter ouvido "algumas coisas e suposições".

Em nenhum momento ela citou diretamente a denúncia contra o marido. "O fato é que eu me vi diante de uma linha de fogo e não vou entrar na questão. Me chamaram para ir ao Fantástico, para ir tal lugar, enfim. (...) Eu vim aqui para honrar o nome do Rinaldo. Eu não vim aqui falar nada além disso. Vim aqui honrar o pai dos meus filhos." Denise e Rinaldo são pais de três filhos, um deles é criança.

Esse cara foi o que eu mais amei na vida. Se eu estiver mentindo, eu quero que satanás me mate, que Deus me mate. Porque a vida e a morte estão na mão do eterno. O Rina me deixou chateada com muitas coisas, mas eu deixei ele chateado com muitas coisas também. Nessas duas últimas semanas, eu senti falta dele, do cheiro, do abraço dele. Acreditem se vocês quiserem, porque cada um pode fazer a leitura que bem entender. Eu senti falta de vocês. Domingo para mim era torturante.

Pastora Denise Seixas no velório do marido

Pastora minimizou o que chamou de "problemas conjugais" com o marido: "Eram nossos problemas. E só". "Porque eu também tinha os meus problemas. Meio neurótica, brava. Eu tinha as minhas questões. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu vou honrar o nome dele até o fim. Vou continuar lutando com a igreja até o fim. Eu quero ver quem vai me atropelar porque aqui não tem covarde", desafiou.

Só que nessas duas semanas eu comecei a sentir muita falta dele. Porque eu estava com muita raiva dele. Mas eu amava esse homem. Você sabe disso. E você também sabe [apontando para fiéis]. Eu o amava. Então por que você permitiu isso e isso? Porque estava com medo. E aquela outra história que eu também não vou ficar contando aqui para vocês. Quem tem TDAH [Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade] fala demais, é muito sincero. Não vou falar tudo. Mas se você quiser conversar, eu falo.