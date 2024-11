Quem são os herdeiros de Rina, líder da Bola de Neve que morreu em SP

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, deixou três filhos após morrer em um acidente de moto em Campinas (SP) neste domingo. Ele era o fundador da Igreja Bola de Neve, uma das maiores congregações evangélicas do Brasil.

Quem são os filhos

Rinaldo Neto, 19, conhecido como Rininha, é o filho mais velho do pastor. Ele deletou seu perfil no Instagram e não há muitas informações públicas disponíveis a seu respeito. As imagens disponíveis são algumas fotos e vídeos postados pela mãe.

Raquel Seixas, 17, filha de Rina, também tem uma vida reservada, apesar de seu perfil no Instagram ser aberto. Em seu perfil, ela se declara "Jesus follower" (seguidora de Jesus, em inglês). Nos stories, postou um vídeo com imagens suas na infância e escreveu: "Te amo paizinho, meu melhor amigo, vou ficar com saudades, obrigada por tudo".