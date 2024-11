Por que o Brasil não quis aderir à Nova Rota da Seda chinesa?

A proposta de adesão à Nova Rota da Seda foi um convite inicialmente feito pelos chineses, e chegou a encontrar no Palácio do Planalto e em alguns ministérios, como Casa Civil e Agricultura. "No entanto, há muitos anos essa iniciativa sofre forte resistência do Itamaraty, que enxerga uma possível adesão como ‘apequenamento' do Brasil no cenário internacional", aponta Julia Thomson, pesquisadora da consultoria Eurasia, que lembra que os países que atualmente fazem parte da Rota da Seda são economias menores que o Brasil.

"A principal preocupação era de que esse movimento pudesse reduzir a atual capacidade de negociação do Brasil com Pequim além de ser interpretado como um alinhamento à China, comprometendo a histórica política de não-alinhamento da diplomacia brasileira", observa.

Além disso, houve receio sobre as vantagens práticas para o Brasil com a adesão, avalia Ana Tereza Marra, professora de relações internacionais da UFABC. "As relações econômicas Brasil e China, de alguma forma, já têm um modelo parecido com o da Cinturão e Rota", lembra. "A impressão de algumas pessoas é de que não mudaria muito, e que a entrada seria simbólica", argumenta, o que não seria de grande vantagem do ponto de vista diplomático.

Segundo Thomson, as negociações foram conduzidas com cautela e apesar da insistência por parte dos chineses, o Brasil optou por estabelecer uma parceria chamada de "mais abrangente" que o cardápio inicialmente proposto na Rota da Seda. "A decisão reflete o interesse do Brasil principalmente na transferência de tecnologia, além de um objetivo compartilhado com a China de investimento em infraestrutura, principalmente em rotas e comercio regionais que reduziriam os custos do comercio entre a América do Sul e a China", aponta.

"De Chancay a Xangai"

Na última semana, ocorreu o grande marco da Nova Rota da Seda na região, que foi a inauguração do megaporto de Chancay, no Peru. A mais ambiciosa obra chinesa na América Latina colocou os olhos do mundo nos planos de Pequim para a parte do continente que historicamente está na área de influência dos EUA.