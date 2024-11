Tribunal Penal Internacional pede prisão de Netanyahu e líder do Hamas

EUA pedem que Google venda Chrome

O governo americano pediu à Justiça que obrigue o Google a vender o seu navegador de internet Chrome. O Departamento de Justiça também propõe que o Google venda seu sistema operacional para celulares Android ou elimine os acordos com fabricantes de smartphones que tornam o mecanismo de busca da marca padrão nos aparelhos.

A empresa foi condenada em agosto por usar sua liderança de mercado para manter uma posição de monopólio no mercado de buscas online, impedindo ou dificultando ilegalmente a concorrência. O Google classificou o pedido do governo de "extremo". A empresa deve apresentar sua proposta de acordo no final de dezembro.

Impasse na COP29

A COP29 chega à véspera do encerramento, previsto para amanhã, com um impasse sobre os pontos fundamentais do texto da declaração final. No momento, há duas propostas na mesa.

Uma delas, apoiada pelos países em desenvolvimento, prevê que a contribuição internacional para o combate às mudanças climáticas nos países mais pobres seja bancada exclusivamente pelos países mais ricos. Os países desenvolvidos querem que todas as contribuições, inclusive as realizadas entre países em desenvolvimento, o que incluiria a China, entrem na conta.