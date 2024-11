Divisões sobre financiamento climático são expostas à medida que prazo da COP29 se aproxima

Mas chegar a um acordo sobre o dinheiro tem sido um processo lento nas negociações na capital do Azerbaijão, e o mais recente rascunho do texto de negociação chegou com várias horas de atraso quando os delegados entraram, em teoria, nas 48 horas finais.

Com o encerramento da cúpula previsto para sexta-feira - mas com a expectativa de que a cúpula se estenda por mais tempo - o novo documento mostrou que ainda há muito a ser decidido sobre questões fundamentais, como o que conta para o valor anual, quem paga e quanto.

"O texto que temos agora... é desequilibrado, impraticável e inaceitável", disse o comissário climático da União Europeia Wopke Hoekstra. Ele pediu mais liderança da presidência do Azerbaijão na COP29, que assume o controle do processo de negociação nos últimos dias e compilou os novos textos.

O principal negociador do Panamá, Juan Carlos Monterrey Gómez, disse à Reuters: "Tudo isso está se transformando em um espetáculo trágico, um show de palhaços, porque quando chegamos ao último minuto, sempre temos um texto que é muito fraco."

Os países em desenvolvimento precisam de pelo menos 1 trilhão de dólares por ano até o final da década para lidar com as mudanças climáticas, disseram economistas nas negociações na semana passada.

Embora o documento de 10 páginas tenha sido reduzido a menos da metade do tamanho da versão anterior ao eliminar algumas opções, ele resumiu as posições opostas dos blocos de nações desenvolvidas e em desenvolvimento estabelecidos antes do evento.