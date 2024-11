Vítimas das mudanças climáticas, crianças buscam ser ouvidas na COP29 - Fome, seca, enchentes, doenças, falta de escola: catástrofes climáticas afetaram a vida de uma a cada oito crianças no mundo em 2024. E elas querem ser lembradas, para crescerem num planeta equilibrado.O rio ainda estava raso quando Taíssa, 14 anos, deixou sua aldeia em Manacapuru, Amazonas, rumo a Baku, no Azerbaijão, que sedia a Conferência do Clima da ONU, a COP29. As chuvas já deveriam ter aliviado a seca que castiga a Amazônia, e a situação extrema faz a adolecente perder o sono.

"No Amazonas nós vivemos muitas tragédias este ano. A gente viu a maior parte da nossa floresta pegar fogo e perdemos muitos hectares. Foi um momento de muita aflição", diz a jovem indígena, que traz no rosto a pintura típica de seu povo.

Crianças e idosos precisaram ser socorridos por causa do fogo e da fumaça. Às margens de pequenos rios que dão no Negro, muitas escolas ficaram inacessíveis porque estavam isoladas. "Quem não vê esses impactos são aqueles que provocam as mudanças climáticas. Aqueles que derrubam, que queimam, que não têm noção do quanto isso afeta todo mundo", diz Taíssa à DW.