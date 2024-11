Acidente de ônibus deixa 23 mortos em Alagoas

Um ônibus que viajava por uma remota estrada montanhosa no estado de Alagoas caiu em uma ribanceira, matando 23 pessoas, informaram as autoridades regionais.

Os serviços de resgate confirmaram que 22 pessoas morreram no local do acidente e outra pessoa sucumbiu após ser levada ao hospital, informou o governo do estado de Alagoas em comunicado.

O acidente ocorreu próximo à cidade de União dos Palmares, "tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas", disse mais cedo na rede X o governador, Paulo Dantas.