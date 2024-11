Bosch anuncia 5,5 mil demissões e culpa automobilísticas

De acordo com a Bosch, os fabricantes precisam de significativamente menos peças para veículos elétricos, por exemplo, o que gera ociosidade de pessoal. A pressão competitiva e de preços também se intensificou.

Além disso, o cenário no mercado para tecnologias futuras ficou abaixo das expectativas da empresa, com a demanda por sistemas de assistência ao motorista e soluções para direção automatizada significativamente aquém do que se projetava. Muitos desses projetos estão sendo adiados ou cancelados pelos fabricantes, disse a empresa.

A diretoria da Bosch afirma pretender enfrentar esse cenário promovendo o acúmulo de funções entre seus funcionários e a redução de custos.

rc (DPA, AFP)