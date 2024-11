Caiado rebate Elmar: União Brasil jamais apoiará reeleição de Lula em 2026

A Bahia é o estado natal do deputado federal Elmar Nascimento, líder do partido na Câmara dos Deputados.

Em entrevista à colunista do UOL Andreza Matais, Elmar afirmou que seria "traição" a Lula ter candidatura própria à presidência em 2026, sendo que o União comanda três ministérios na Esplanada. Ele sugeriu a Caiado que provocasse esse "debate" dentro do partido.

"Vocês não podem dar crédito a um deputado no lugar de quatro governadores, sete senadores, de toda a estrutura da Executiva do partido. Mais de 90% do partido defende a candidatura própria. Isso só pode ser ressaca da derrota à presidência da Câmara", disse Caiado.

Elmar era um dos favoritos a sucessão de Arthur Lira (PP) na presidência da Câmara em fevereiro de 2025, mas foi obrigado a recuar e ceder o espaço para o deputado federal Hugo Motta (Republicanos) por falta de consenso em torno do seu nome.

O União Brasil não faz parte formalmente da base do governo Lula, mas indicou três ministros: Celso Sabino, do Turismo, Juscelino Filho, das Comunicações, e Waldez Goés, da Integração Regional.