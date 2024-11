Musk no poder é conflito de interesse e pode causar 'corrupção grotesca', diz professor

A Tesla recebeu grandes incentivos fiscais e também incentivos de vários estados dos EUA. Em nível federal, ela tem um pequeno contrato com o governo para fornecer alguns veículos. Mas Musk poderia convencer Trump a manter os créditos fiscais para veículos elétricos para incentivar as vendas, ou aumentar as tarifas para os concorrentes que fabricam veículos no México ou em qualquer outro lugar.

Ele poderia influenciar os órgãos reguladores que querem examinar mais de perto a iniciativa de direção autônoma da Tesla. Ele também poderia convencer autoridades a manter em vigor as metas de emissões de carbono que permitem à Tesla, uma fabricante de carros elétricos, vender créditos de carbono no valor de bilhões de dólares para montadoras que não conseguem atingir essas metas.

As outras empresas de Musk - xAI, The Boring Co, Neuralink e X - não têm contratos públicos com o governo. Ainda assim, elas têm muito a ganhar estando próximas de Trump. Essa proximidade poderia impulsionar a inteligência artificial, influenciar regulamentações ou ajudar a bloquear rivais, como a rede social TikTok.

Será que essa amizade repentina pode acabar?

Trump não é o primeiro presidente que quer cortar gastos ou que chama especialistas em eficiência. O que é diferente desta vez é quem o presidente eleito está chamando e as possibilidades de ganho pessoal dos envolvidos.

Até o momento, Trump teve o cuidado de dizer que Musk não seria uma parte oficial do poder executivo e que apenas "forneceria conselhos e orientações de fora do governo e faria uma parceria com a Casa Branca e o Escritório de Administração e Orçamento para promover reformas estruturais em larga escala".