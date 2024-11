Expectativa por Trump marca os mil dias da guerra entre Rússia e Ucrânia

Com mais de 10 milhões de pessoas obrigadas a deixarem seus lares, a guerra desencadeou uma das maiores crises de refugiados do mundo. Até o momento, cerca de 6,7 milhões de refugiados ucranianos encontraram abrigo em países europeus. Cerca de 400 mil chegaram a esses países somente no primeiro semestre deste ano.

Dentro da Ucrânia, outros 4 milhões estão em fuga. Desde agosto, 170 mil deixaram suas casas no leste do país. "Inúmeras crianças estão continuando seus estudos online e perdendo a interação social e as experiências em sala de aula", disse a vice-alta comissária do Acnur (agência da ONU para refugiados), Kelly T. Clements.

A situação humanitária na Ucrânia se deteriorou drasticamente desde o início da guerra. Segundo o ENUCAH (Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários), cerca de 40% da população depende de ajuda humanitária. Para atender às necessidades básicas dessas pessoas, o ENUCAH e a Acnur precisam de ajuda da ordem de US$ 4,2 bilhões.

*com informações da Reuters, DW e AFP