Clarice Lispector jornalista: como a escritora reinventou a arte de entrevistar

Se Clarice e Karabtchevsky eram "irmãos", ela e Bonomi, de 89 anos, são comadres – a escritora é madrinha de batismo de Cássio, filho de Bonomi. Segundo a artista plástica, a entrevista foi 50% presencial e 50% remota – por telefone. "Fomos à praia e, depois, comemos uma pizza no restaurante La Fiorentina, no Leme", relata.

A entrevista com Maria Bonomi, publicada na revista Fatos & Fotos de junho de 1977, é uma das últimas do livro. Clarice morreu no dia 9 de dezembro daquele ano. "Foi uma coisa terrível. Estou devastada até hoje. Clarice me faz muita falta", emociona-se. "Nélida [Piñon] e Olga [Borelli] me esconderam o estado de saúde dela. Se eu soubesse que era grave, teria visitado no hospital e me despedido dela. Não me perdoo."

Chico Buarque tinha 22 anos quando foi entrevistado por Clarice em 1968. A entrevista foi às quatro da tarde porque, às cinco, ele tinha aula com a pianista Wilma Graça. "Todas as mães com filhas em idade de casar consentiriam que casassem com você. De onde vem esse ar de bom rapaz?", perguntou a escritora. "Clarice tinha mania de encarar você e fazia perguntas diretas. Ela era desconcertante”, define o cantor no livro Clarice na Memória de Outros (Autêntica, 2024). "Clarice tinha esse poder de intimidar as pessoas". O livro, organizado por Nádia Battella Gotlib, reúne o relato de 57 personalidades, como o cantor Caetano Veloso, a escritora Marina Colassanti e o economista Paulo Gurgel Valente, filho de Clarice.

Qual é a coisa mais importante do mundo?

Três das perguntas feitas a Chico Buarque são recorrentes no repertório de Clarice: "Qual é a coisa mais importante do mundo?", "Qual é a coisa mais importante para você, como indivíduo?” e "O que é amor?”. Em geral, fazia perguntas inusitadas: "Você acaba um caso porque encontra outra mulher ou porque se cansa da primeira?”, "Recebe muitas cartas e telefonemas de admiradoras alucinadas?" e "No tempo de garoto se julgava um craque ou um perna de pau?", indagou a Vinícius, Tarcísio Meira e João Saldanha.

"Clarice não seguia regras ou padrões. Fazia as perguntas que ela queria", analisa Gotlib, professora de Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP). "Por vezes, pedia ao entrevistado para entrevistar a si mesmo."