Disputa sobre quem paga a conta do colapso climático trava COP29 em Baku - Conferência do Clima da ONU entra na segunda noite sem resolver maior impasse: qual é a conta das mudanças do clima, e quem paga. Antes do fim, mercado de carbono acabou aprovado em plenária.A Conferência do Clima da ONU em Baku (COP29), Azerbaijão, parece estar distante do fim. Neste sábado (23/11), as negociações se estenderam pela segunda noite extra, enquanto alguns ministros já começaram a voltar para casa. A tensão era perceptível entre diplomatas e observadores que ainda estão no estádio olímpico.

Às 20h do horário local, Mukhtar Babayev, político azerbaijano que preside as negociações desta rodada, chamou uma plenária. Ele acatou alguns itens menos problemáticos do acordo discutido ao longo das duas últimas semanas e aceitos pelos mais de 190 países presentes.

Mesmo sem a COP29 ter chegado ao fim, o Brasil foi apresentado como anfitrião do próximo ano. Da plenária, Marina Silva, chefe da delegação brasileira e ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, disse que a experiência em Baku está sendo dolorosa e frisou que o resultado do evento precisa ser minimamente aceitável para todos.