Trinta migrantes morreram por dia tentando chegar a Espanha pelo mar em 2024

Origem

Quanto à origem, estas pessoas que arriscam a vida para chegar à Espanha vêm de pelo menos 28 países, a maioria da África, embora também haja migrantes do Irã e do Paquistão.

As tragédias se concentra principalmente na rota atlântica entre a costa oeste da África e o arquipélago espanhol das Canárias, porque a rota mediterrânea do Marrocos ou da Argélia é rigidamente controlada pela Guarda Costeira. Esse não é o caso das rotas do sul do Marrocos, da Mauritânia ou do Senegal.

Por outro lado, usar embarcações precárias em distâncias de até 1.500 quilômetros e com fortes correntes marítimas é extremamente perigoso, o que explica o número muito alto de mortes no mar.

Foi nas Ilhas Canárias, a 100 quilômetros da África, que sete barcos foram resgatados na quarta-feira (25), dia de Natal, de acordo com informações da Guarda Costeira espanhola.

A ilha de Fuenteventura faz fronteira com a cidade de Tarfaya, no Marrocos. Nos últimos doze meses, chegaram às Ilhas Canárias 43.737 pessoas, um número em alta em relação ao ano anterior.