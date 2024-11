Quais são as bactérias mais perigosas do mundo? - Bactérias estão por toda parte. Algumas são inofensivas ou úteis, enquanto outras são bastante perigosas, especialmente quando elas desenvolvem resistência a antibióticos.Milhões de pessoas morrem todos os anos em consequência de infecções bacterianas, mesmo quando tratadas com antibióticos. Em muitos casos, os medicamentos deixaram não funcionam porque as bactérias se tornaram resistentes a eles.

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a resistência bacteriana aos antibióticos foi diretamente responsável por 1,27 milhão de mortes em todo o mundo em 2019. Estima-se que 4,95 milhões de óbitos estejam associados a essa resistência.

Neste artigo, tratamos da resistência das bactérias aos antibióticos. Já o termo resistência antimicrobiana (RAM) se refere a todos os tipos de micróbios – como bactérias, fungos, vírus e parasitas –, que se adaptaram para serem resistentes aos tratamentos usuais.