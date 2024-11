Vida de luxo, 5 filhos: quem era a empresária morta pelo ex na 25 de março

Gianeriny Santos Nascimento, assassinada pelo ex-marido na região da Rua 25 de Março, em São Paulo, era empresária e dona de uma esmalteria com quatro unidades em São Paulo. Nas redes, exibia uma vida cercada por produtos e artigos de luxo.

O que aconteceu

Gianeriny, que ficou conhecida como Jane DomDoca, tinha 42 anos e deixa cinco filhos e dois netos. Ela foi assassinada a tiros pelo ex-marido, Denilson Bento, em frente à sua loja na Ladeira Porto Geral, região da 25 de Março, no último sábado (23). Os dois mais novos, um menino de 5 e uma menina de 10 anos, eram filhos de Bento, que foi preso em flagrante.

A influencer era um dos principais nomes no comércio de beleza de São Paulo. Ela era proprietária de quatro lojas da rede Dom Doca Esmalteria, estrategicamente localizadas no centro da capital, no bairro de Santo Amaro, na zona sul, e em Taboão da Serra, município da Grande São Paulo. Sua principal unidade, na Ladeira Porto Geral, fica na região do maior comércio popular do país, no centro da capital paulista.