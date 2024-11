[Coluna Tropiconomia] Como a Europa vai perdendo o Brasil de vista - Boicote do Carrefour à carne brasileira mostra até que ponto os europeus se distanciaram da América do Sul. Em vez de impor medidas unilaterais à região, eles talvez poderiam aprender algo com a China de Xi Jinping.O tiro saiu pela culatra: em 20 de novembro o presidente do Carrefour, Alexandre Bompard, anunciou que sua cadeia de supermercados não mais comercializaria ***carne do Mercosul***. Trata-se de solidariedade com os agricultores da França, alegou: o mercado nacional não deve ser inundado com carne que não corresponde a suas exigências e padrões.

No Brasil, as reações foram iradas, com convocações ao boicote à cadeia francesa. Diversas empresas prometeram não fornecer para o Carrefour e outras marcas do grupo, como Atacadão e Sam's Club. Os consumidores se recusam a comprar nelas. Não só o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, manifestaram indignação com o episódio.

***Neste meio tempo, Bompard se desculpou, enfatizando a "grande qualidade" dos produtos dos frigoríficos brasileiros***. Porém com a decisão de suspender as vendas, o Carrefour deu um tiro no próprio pé. Pois em 2024 a França comprou do Brasil apenas 40 toneladas de carne bovina, um mero 0,003% das exportações brasileiras do produto. Para os conglomerados de carne brasileiros, as vendas para o país europeu são absolutamente irrelevantes. Há muito a União Europeia é um mercado protegido e altamente regulado para a carne da América do Sul.