Como imprensa francesa noticiou o caso Carrefour

Mas será que era realmente necessário para a Carrefour se expor desse modo, quando, além disso, o grupo é líder do mercado brasileiro, onde realiza um quarto de seu volume de negócios, fora impostos, na América Latina? O bumerangue voltou imediatamente na forma de um apelo ao boicote dos estabelecimentos da empresa francesa, lançados pelo governador do estado do Mato Grosso, uma grande região de criação de gado do Brasil.

La Tribune – Para desanuviar polémica no Brasil, Carrefour contemporiza

As mídias locais relataram que caminhões de fornecimento de carne se recusavam a abastecer cerca de 150 supermercados Carrefour no Brasil. De sua parte, a direção da Carrefour Brasil negou, em comunicado, que as prateleiras de carne de algumas de suas lojas estivessem vazias, devido ao boicote. "Essa alegação, divulgada sem identificar a fonte, contribui para a desinformação", declarou na última sexta-feira. "Nenhuma filial está em ruptura de estoque."

A Carrefour conta com pouco mais de 305 mil funcionários nos oito países onde mantém diretamente sucursais (França, Espanha, Itália, Bélgica, Romênia, Polônia, Brasil e Argentina). A grande distribuidora teve em 2023 um faturamento de quase 93 bilhões de euros. Desse total, 21,4 bilhões, ou seja 23%, foram realizados no Brasil. Uma parcela nada desprezível.

Les Echos Investir – Carrefour tenta distender polémica no Brasil após suas declarações sobre a carne

A gigante francesa da distribuição Carrefour apresentou na terça-feira suas desculpas, depois de as declarações de seu diretor executivo, Alexandre Bompard, sobre a carne sul-americana provocarem uma animada polêmica no Brasil, onde diversos industriais da carne suspenderam o fornecimento para as filiais locais do grupo.