Na guerra comercial, Brasil tem mais a ganhar com a Ásia do que com a UE

Jamil ressaltou que é mais interessante a Europa ganhar essa guerra comercial do que o Brasil.

O argumento que Comissão Europeia usa para os franceses é o seguinte: 'se nós não fecharmos esse acordo, você acha que o Mercosul vai ficar então, ah, que pena, não vamos comercializar com ninguém mais no mundo porque os nossos amigos europeus não querem'. Não, o que vai acontecer, o que já acontece, a China pode ampliar, não só a China, mas os países da Ásia, os países ali, Indonésia, Tailândia, Singapura, esses países podem entrar de uma forma ainda mais contundente no mercado no Mercosul.

E aí, claro, os europeus que já vêm perdendo espaço no mundo, não é no Mercosul que a Europa pede espaço. A Europa pede espaço no mundo. Ela vai ficar ainda mais longe daquele continente que um dia não só foi colônia, mas que por décadas, eu diria séculos, fez parte da própria economia europeia.

Jamil Chade, colunista do UOL

