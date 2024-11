Após visita ao Vaticano, Blinken elogia trabalho do papa Francisco pelos direitos LGBTQ

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, elogiou o papa Francisco nesta quarta-feira por seu trabalho em questões LGBTQ após se reunir com o líder da Igreja Católica Romana, com 1,4 bilhão de membros, e outras autoridades de alto escalão no Vaticano.

"O secretário elogiou o compromisso do papa com o avanço dos direitos básicos e da dignidade da comunidade LGBTQI", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, em um comunicado.

Francisco ficou famoso por dizer "quem sou eu para julgar?" sobre os homossexuais no início de seu papado em 2013 e, no ano passado, permitiu que padres abençoassem membros de casais do mesmo sexo, provocando uma substancial reação conservadora.