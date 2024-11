Ataque russo deixa mais de 1 milhão de ucranianos sem energia - Sistema elétrico do país foi alvo de intenso bombardeio. Putin afirma que ação é reposta ao uso de mísseis americanos por Kiev para atacar territórios russos.Um intensivo ataque russo durante a madrugada desta quinta-feira (28/11) deixou mais de 1 milhão de ucranianos sem energia em três regiões do oeste do país, informaram autoridades locais da Ucrânia.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que a Rússia utilizou no ataque que tinha como alvo o sistema elétrico do país uma centena de drones e mais de 90 mísseis, inclusive de cruzeiro com munições de fragmentação. "Essas munições cluster complicam de forma significativa o trabalho de reparação dos danos causados ??pelo ataque", disse Zelenski, que descreveu este último bombardeio como "uma escalada perversa das táticas terroristas russas".

O presidente ucraniano explicou que os mísseis que transportavam as munições cluster eram mísseis de cruzeiro Kalibr, com os quais a Rússia ataca frequentemente o território ucraniano. As defesas ucranianas afirmaram que conseguiram abater 79 mísseis e 35 drones.