'PR já assinou a p* do decreto?': veja mensagens sobre tentativa de golpe

Mensagens revelaram que o plano não seguiria adiante porque não teve adesão de militares da alta cúpula. No dia 21 de dezembro de 2022, o coronel Dougmar Mercês encaminhou para o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, o militar indiciado que desmaiou quando a PF bateu em sua porta, uma mensagem de outro grupo do WhatsApp afirmando que nada aconteceria, pois o Comandante do Exército Brasileiro, general Freire Gomes, e o Alto Comando de Exército (ACE) não teriam concordado com o golpe. "É muita irresponsabilidade, muita froxidão, covardia, cagaço!", escreveu Almeida.

'Manda prender todo mundo do TSE e do STF'

Imagem: Reprodução/Polícia Federal

O coronel do Exército é investigado como um dos autores de cartas golpistas que incitavam a alta cúpula militar a aderir ao golpe. Em troca de mensagens com o coronel Bernardo Romão Corrêa Netto antes do segundo turno, em 16 de outubro, Fabrício Moreira de Bastos disse que "já passou a hora de Bolsonaro fazer alguma coisa" e questiona se a situação política do Brasil de 2022 era tão diferente a de 1964, quando houve o golpe militar.

Ele ainda se revolta com a aparente inércia do presidente. Disse que "o cara tem as FA [Forças Armadas] nas mãos" e pede a prisão "de todo mundo do TSE e do STF".

'Ele não tem o ACE com ele?'