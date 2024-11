Como funciona a guerra híbrida da Rússia?

Na semana passada, um cargueiro chinês conduzido por um capitão russo teria danificado dois cabos submarinos com uma âncora arrastada no fundo do mar – o caso tem paralelos com um incidente semelhante ocorrido em outubro de 2023.

No mês passado, houve um ataque incendiário em um armazém em Londres onde estavam depositados suprimentos de ajuda para a Ucrânia. Em julho, uma encomenda que deveria ser enviada por frete aéreo pegou fogo no centro de logística da DHL em Leipzig, na Alemanha.

Há suspeita de ação russa nesses e em vários outros casos. Nada foi comprovado até o momento, mas os serviços de inteligência europeus alertam que o número de atos de sabotagem e incêndios criminosos na UE e no Reino Unido aumentou drasticamente no último ano.

Ataques cibernéticos

O Departamento Federal de Segurança da Informação da Alemanha adverte que o nível de ameaça no espaço cibernético também está "mais alto do que nunca", com a sabotagem e a espionagem crescendo online.

"Antes da invasão da Ucrânia, os grupos de invasores associados à Rússia eram particularmente ativos na Alemanha com espionagem cibernética e ataques de ransomware com motivação financeira. Desde o início da guerra, o espectro de ameaças aumentou", diz o departamento.