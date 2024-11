Putin chama Trump de 'inteligente' ao comentar mediação dos EUA em conflito

Putin explicou em junho o que busca para iniciar negociações de paz. O presidente russo quer que a Ucrânia desista de suas ambições de adesão à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e entregue quatro províncias reivindicadas por Moscou. O governo russo avalia que os termos refletem a realidade no campo de batalha, onde as forças russas estão avançando. Já a Ucrânia afirma que os termos russos equivaleriam a uma capitulação inaceitável para Kiev, segundo apurado pela Reuters.

Mediação dos EUA sob Trump

Invasão russa à Ucrânia completou 1.000 dias nesta semana em meio a dúvidas sobre qual será posicionamento dos EUA após eleição de Trump. Crítico em relação aos bilhões de dólares de ajuda dos EUA concedidos à Ucrânia, o presidente eleito prometeu resolver o conflito antes mesmo de tomar posse em 20 de janeiro.

Governo ucraniano teme ser forçado a chegar à negociações com posição desfavorável. Trump, que ainda não explicou como planeja alcançar um cessar-fogo entre os países, escolheu o general aposentado Keith Kellogg como futuro enviado para acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Kellogg, que pediu concessões de Kiev em troca de negociações de paz, é considerado peça-chave na abordagem de Trump para resolver o conflito.

Kellogg já afirmou que "qualquer futura ajuda militar norte-americana exigirá que Ucrânia participe de negociações de paz com a Rússia". Em nota publicada em abril de 2024, ele também defendeu o adiamento prolongado da adesão da Ucrânia à Otan para "convencer o presidente russo Vladimir Putin a se engajar em conversas de paz".

Posição do Brasil

Presidente brasileiro disse que é preciso evitar escalada na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas evitou posição mais contundente em relação ao conflito. A declaração de Lula (PT) foi dada em discurso por vídeo transmitido na cúpula do Brics no fim de outubro. Antes, durante assembleia da ONU (Organização das Nações Unidas), em setembro, Zelenski acusou Brasil e China de fortalecerem Putin com um plano de paz alternativo.