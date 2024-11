Ataque que causou apagão Ucrânia foi resposta a mísseis dos EUA, diz Putin

Força aérea ucraniana diz que exército russo disparou 91 mísseis e 97 drones explosivos, entre os quais 79 e 35, respectivamente, foram interceptados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, porém, acusou Moscou de ter atacado a infraestrutura energética com bombas de fragmentação, o que, segundo ele, "complica consideravelmente a tarefa dos nossos socorristas e engenheiros elétricos".

Autoridades ucranianas afirmam que mais de um milhão de casas ficaram sem energia elétrica após ataques. A infraestrutura energética foi afetada em várias regiões da Ucrânia, causando cortes de energia "em todo o país", disse Serguei Kovalenko, diretor da Yasno, uma das companhias fornecedoras de eletricidade ao país. Zelensky novamente apelou a seus aliados para "enviarem rapidamente sistemas de defesa aérea" a Kiev, segundo a AFP.

"Mais uma vez, o setor de energia é alvo de um ataque massivo do inimigo", enquanto temperaturas na Ucrânia estão próximas de 0 °C, lamentou o Ministério da Energia ucraniano em publicação no Facebook. Um alerta aéreo foi acionado em todo o país, e a Força Aérea Ucraniana relatou ataques que atingiram, entre outras, as regiões de Odessa, Kirovogrado, Kherson e Mykolaiv.

Conflito intensificado

Conflito entre Rússia e Ucrânia se intensificou nas últimas semanas. Depois de receber autorização de Washington, seu aliado, o Exército ucraniano utiliza mísseis norte-americanos para atacar a Rússia, que na semana passada respondeu com o lançamento de um míssil hipersônico experimental, denominado "Oreshnik".

Putin ameaçou usar novamente mísseis hipersônicos e atacar os países ocidentais que fornecem armamentos de longo alcance à Ucrânia, caso Kiev volte a atacar território russo com mísseis. No Cazaquistão, o presidente russo exaltou as virtudes do "Oreshnik", um míssil balístico de "médio alcance" com capacidade nuclear, o que significa que pode atingir alvos localizados em um raio de 3.000 a 5.500 km.