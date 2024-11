Governo romeno acusa TikTok de promover candidatura da extrema direita

Candidato pró-Rússia surpreendeu ao liderar 1° turno da eleição presidencial. Autoridades denunciam interferência externa, tribunal ordena recontagem e agência reguladora pede suspensão da plataforma de vídeos. O Conselho Supremo de Defesa da Romênia (CSAT) acusou nesta quinta-feira (28/11) a plataforma de vídeos TikTok de ajudar a promover o candidato de extrema direita pró-Rússia Calin Georgescu ao não rotular o conteúdo de sua campanha à Presidência como propaganda política. Paralelamente, autoridades romenas denunciaram uma tentativa de manipulação do processo eleitoral e a agência reguladora de telecomunicações do país pediu a suspensão completa da plataforma no país.

Georgescu, um membro da extrema direita e fundamentalista cristão ortodoxo, admirador do líder russo Vladimir Putin e de antigos fascistas romenos, era praticamente ignorado pelo establishment político e pela mídia tradicional. Ele, porém, venceu o primeiro turno das eleições sem que as pesquisas notassem seu avanço durante a campanha eleitoral. Segundo os levantamentos, o ultradireitista somava apenas 5% das intenções de voto antes do pleito.

O CSAT - um conselho de segurança liderado pelo presidente romeno, Klaus Iohannis, inclui também os chefes dos serviços secretos, os militares e vários ministros - instou as autoridades policiais e eleitorais a investigarem o caso.