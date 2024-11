Israel e Líbano trocam acusações de violações do cessar-fogo

Os episódios de violência refletem a fragilidade do cessar-fogo que, ainda assim, pareceu se manter durante esta quinta-feira, enquanto tropas libanesas começavam a se posicionar em partes do sul do país, no leste do Vale do Bekaa e nos subúrbios ao sul de Beirute.

Obstáculos ao retorno dos civis

O Exército libanês informou a montagem de postos de controle temporários e ações para explodir munições não detonadas na esperança de ajudar os civis desabrigados a retornarem para suas casas.

Cerca de 1,2 milhão de pessoas deixaram seus locais de residência no Líbano desde o início do conflito. Após a implementação do cessar-fogo, milhares de pessoas começaram retornar para suas casas nas regiões devastadas pela guerra.

Ainda assim, essa movimentação enfrenta algumas limitações. Os militares libaneses e israelenses ordenaram que os civis de comunidades próximas à fronteira entre os dois países se mantivessem afastados das áreas onde tropas israelenses ainda estão posicionadas.

O Exército libanês acusou Israel de romper o cessar-fogo diversas vezes nesta quinta-feira ao conduzir ataques e patrulhar o espaço aéreo do país com drones e caças. Os militares libaneses disseram que acompanharam as violações "em coordenação com as autoridades relevantes", sem fornecer maiores informações.