Protestos na Geórgia por adesão à UE terminam com mais de 40 feridos

Pelo menos 44 pessoas foram hospitalizadas entre a noite de sábado (30) e a madrugada de domingo (1º) na Geórgia, após a polícia usar canhões de água e gás lacrimogêneo contra manifestantes durante a terceira noite de protestos contra a decisão do governo de suspender o processo de adesão do país do leste europeu à União Europeia.

Como ocorreu nas duas noites anteriores, dezenas de milhares de manifestantes reuniram-se em frente ao parlamento, na capital Tbilisi, atirando pedras e lançando fogo-de-artifício. Uma imagem do fundador do partido governista, O Sonho Georgiano, Bidzina Ivanishvili - um bilionário que fez fortuna na Rússia - foi queimada em frente ao parlamento.

Para dispersas os manifestantes, o batalhão de choque da polícia utilizou balas de borracha, gás lacrimogêneo e canhões de água. Horas depois, o Ministério do Interior da Geórgia informou neste domingo que 27 manifestantes, 16 policiais e um jornalista foram hospitalizados.