Biden concede perdão presidencial ao filho Hunter - Decisão do pai evita que Hunter Biden seja preso e contradiz promessa de não interferir nos problemas judiciais do filho.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indultou neste domingo (01/12) o filho dele Hunter Biden, de 54 anos, que enfrenta dois processos criminais na Justiça americana, apesar de ter dito repetidamente que não iria interferir nos problemas legais do filho.

O perdão presidencial poupa Hunter de uma possível sentença de prisão tanto no processo por compra ilegal de uma arma como no caso de sonegação de impostos, depois de ele já ter sido condenado em ambos.

Biden argumentou que as acusações foram politicamente motivadas e destinadas a prejudicá-lo politicamente. "As acusações nos casos dele [Hunter] surgiram somente depois que vários de meus oponentes políticos no Congresso as levantaram para me atacar e se opor à minha eleição", afirmou.