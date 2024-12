Guerras na Ucrânia e em Gaza impulsionam comércio global de armas

Crescimento fraco na Europa

Apesar do crescimento isolado de algumas empresas, a Europa foi a região que registrou o menor crescimento na indústria de armas, com um aumento de 0,2% em comparação a 2022. Isso pode ser atribuído a baixas capacidades de produção e orçamentos de defesa comparativamente baixos.

A lista das 100 maiores empresas de armas do mundo continua sendo liderada pelas gigantes americanas Lockheed Martin e RTX, antiga Raytheon, ainda que ambas tenham registrado leves quedas na receita em 2023. De acordo com o Sipri, isso se deve à disponibilidade restrita de componentes especiais ou matérias-primas que são necessárias para a aviação e para a fabricação de mísseis.

O problema não está na demanda, mas sim nas cadeias de abastecimento. Em 2023, de modo geral, as pequenas fabricantes conseguiram aumentar sua produção mais rapidamente do que as grandes corporações.

Nova situação no Leste Asiático

Na Ásia, fabricantes de armas da Coreia do Sul e do Japão tiveram aumentos significativos em suas receitas — uma reação às crescentes tensões no Leste Asiático.