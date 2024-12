Milícias iraquianas dão apoio a Assad contra rebeldes na Síria

Na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, disse que os enviados de Teerã permaneceriam na Síria "de acordo com os desejos" de Damasco.

"Entramos na Síria há muitos anos, a convite oficial do governo sírio, quando o povo sírio enfrentou a ameaça do terrorismo", disse.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reuniu-se com o presidente sírio Bashar Assad em Damasco no domingo e anunciou total apoio de Teerã ao seu governo.

"Anuncio claramente o apoio total da República Islâmica do Irã ao presidente Assad, ao governo, ao exército e ao povo da Síria", disse Aragchchi.

O ministro das Relações Exteriores do Irã chegou mais tarde à Turquia, um dos principais apoiadores dos rebeldes, onde disse que ambos os países concordam que a Síria "não deve se tornar um centro para grupos terroristas".

Seu colega turco, Hakan Fidan, ponderou que seria um erro rotular a causa da atual escalada da violência na Síria como "interferência estrangeira".