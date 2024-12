Maduro se solidariza com Lula após descobertas da PF sobre tentativa de golpe em 2022

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, manifestou nesta segunda-feira (2) sua solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante dos "planos macabros" que buscavam impedir sua posse em 2022, após a Polícia Federal apontar o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na suposta tentativa de golpe.

"Toda solidariedade ao presidente Lula até que sejam descobertos esses planos violentos e macabros contra ele", disse Maduro durante seu programa de televisão, comentando o relatório da Polícia Federal (PF) divulgado na semana passada.

"Peço ao povo do Brasil que cuide do seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande homem", continuou o mandatário venezuelano, que recentemente tem demonstrado um novo alinhamento com o Brasil, após tensões relacionadas a questionamentos sobre sua reeleição em julho passado.