Tarcísio se encontra com irmã de Milei e dá a ela maior honraria do estado

Encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. A agenda aconteceu por volta das 16h e durou cerca de duas horas. A conversa teria partido de uma solicitação das autoridades argentinas, e não de Tarcísio.

Aceno à base bolsonarista. A agenda com a irmã de Milei, figura central do governo argentino, vem após o governador ter sido criticado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter participado de um evento com o presidente Lula (PT) para assinatura de acordos e ter posado para uma foto com ele na última sexta, em Brasília. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) estava presente.

Javier Milei é aliado de Bolsonaro e tem relação distante com Lula. A posse dele como presidente argentino teve direito a comitiva com Bolsonaro e Tarcísio —o petista não participou e foi representado pelo chanceler Mauro Vieira. Ao vir ao Brasil em julho para participar de um evento para lideranças de extrema direita, Milei foi recebido pelo ex-presidente e pelo governador.

Tarcísio adotou uma estratégia de silêncio após Bolsonaro ter sido indiciado no inquérito do golpe. O governador tem evitado falar com a imprensa em agendas públicas e ainda não emitiu opinião sobre o relatório da Polícia Federal que concluiu que o ex-presidente participou de uma tentativa de ruptura democrática para se manter no poder.

Antes da divulgação do relatório, Tarcísio chamou o inquérito de "narrativa que carece de provas". A declaração foi feita nas redes sociais, após a divulgação da notícia de que Bolsonaro havia sido indiciado no inquérito.

Comitiva argentina veio a São Paulo a convite da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Antes do encontro com Tarcísio, o ministro Luís Caputo palestrou a empresários sobre perspectivas econômicas para o país, que enfrenta severa crise financeira, e levantou a possibilidade de novas parcerias e oportunidades de negócio com o setor privado.