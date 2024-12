Ilha alemã suspende ritual de espancar com chifres mulheres - Parte da festa do Klaasohm de Borkum é caçar as jovens e lhes bater nas nádegas com um chifre de vaca - de preferência até não poderem se sentar por vários dias. Reportagem indigna e força organizadores a se retratarem.São Nicolau é o Papai Noel original – daí o Santa Claus dos americanos. Na Alemanha, ele é normalmente festejado de forma inofensiva: numa noite do início de dezembro, as crianças deixam os sapatos (limpos) junto à porta da casa e, tudo correndo bem, na manhã seguinte os encontram cheios de doces e presentinhos do Nikolaus.

Na Baviera, assim como em certas regiões da Áustria, entretanto, o santo vem acompanhado por uma contraparte sinistra: demônio cabeludo, cujo nome varia de acordo com a região, sendo Krampus o mais comum. Sua celebração costuma envolver aterrorizantes figurinos e procissões folclóricas.

Uma delas é o ritual do Klaasohm (Tio Klaas), realizado desde 1830 na ilha de Borkum, no Mar do Norte. Contudo esse festival popular caiu na mira da atenção pública desde uma reportagem transmitida pela emissora pública NDR.