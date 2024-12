Macron recebe Trump em Paris com pompa para reabertura da Catedral de Notre-Dame

Além de Macron, Trump também deve se encontrar com o príncipe William, herdeiro do trono britânico.

Apreensão sobre planos de Trump para a Ucrânia

Durante a campanha, Trump prometeu dar um fim rápido à guerra na Ucrânia, mas sem especificar como exatamente faria isso. A promessa deixou aliados de Kiev apreensivos sobre qual seria o preço da paz.

Macron teve uma relação com Trump marcada por altos e baixos, mas desde a vitória do republicano passou a se esforçar para cultivá-la – muito embora o gabinete do francês tenha minimizado a importância do convite, afirmando que ele também foi estendido a outros políticos que não estão atualmente no cargo.

O atual presidente americano, Joe Biden, foi convidado mas não compareceu à cerimônia em Notre-Dame, sendo representado pela primeira-dama, Jill Biden.

Durante o primeiro governo de Trump, as relações entre a França e os EUA tiveram um começo amistoso, mas foram se tornando cada vez mais tensas ao longo do tempo. Macron foi o convidado de honra no primeiro jantar de Estado de Trump, e o então presidente americano visitou a França várias vezes. O relacionamento se deteriorou quando Macron criticou Trump por questionar a necessidade da aliança militar Otan e pôr em dúvida o compromisso dos EUA com o pacto de defesa mútua.