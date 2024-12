Quais são as principais forças moldando o futuro da Síria? - Recente avanço de coalizão de milícias insurgentes alterou totalmente a guerra civil da Síria, com a deposição de Assad. Quem são os grupos rebeldes e as potências que estão moldando o cenário após o fim do regime?A guerra civil da Síria chegou a um momento decisivo com a queda do ditador Bashar al-Assad, pondo fim a um regime de décadas marcado pela corrupção, repressão e intervenção estrangeira.

Uma coalizão de forças rebeldes iniciou uma ofensiva relâmpago que alterou drasticamente o curso do conflito, que havia anos aparentava estar congelado.

No entanto, a oposição síria é uma colcha de retalhos de grupos com ideologias e objetivos conflitantes. Muitos são apoiados por potências estrangeiras, o que muitas vezes os coloca em conflito uns com os outros.