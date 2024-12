Plano de deportação em massa de Trump é viável? - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, cercou-se de um grupo de "falcões" para expulsar migrantes ilegais do país. Mas não se trata de um projeto fácil de executar e pode ter impacto na economia.A dura mensagem anti-imigração de Trump durante sua campanha eleitoral está tomando forma antes de sua posse. O presidente republicano eleito se cercou de uma equipe dura de "falcões" para lidar tanto com aqueles que querem entrar no país quanto com os milhões de imigrantes sem documentos que já residem nele, sobre os quais paira a ameaça de deportações em massa.

A primeira nomeação foi a de Tom Homan, o "czar da fronteira", conhecido e criticado pela política que levou à separação de famílias que buscavam asilo na fronteira durante o primeiro mandato de Trump, quando imagens de crianças em gaiolas chocaram o mundo.

A preocupação está se espalhando entre os 11 milhões de migrantes sem documentos que residem no país. "A abordagem é causar medo nas comunidades para que, direta ou indiretamente, elas comecem a duvidar se podem continuar sua permanência nos Estados Unidos", disse afirma Ariel Ruiz Soto, analista sênior do Instituto de Política de Migração, com sede em Washington.