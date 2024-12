Chuvas em SP causam pontos de alagamentos, transbordamento de rio e transtornos na capital

"Hoje eu 'tava' na Rebouças e acho que foi a primeira vez na minha vida que eu passei por uma enchente bizarra. Um mano viu sua moto ir embora na correnteza e eu perdi o para-choque do meu carro nessa chuva. Bueiros abertos, cidade um caos (sic)", relatou.

De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou 11 pontos de alagamentos intransitáveis e cinco pontos transitáveis, por volta das 18h30. Entre as regiões mais críticas estão os bairros da Sé, no centro; As avenidas do Estado e Pompeia (zona sul e oeste, respectivamente); o bairro de Pinheiros (zona oeste) e de Santo Amaro e Vila Mariana, na região sul da cidade.

Mesmo com a perda de intensidade da chuva no começo da noite, locais como Avenida do Estado (zona sul), o Túnel Max Feffer e a Rua Brigadeiro Haroldo Veloso (em Pinheiros), a Rua Euclides Pacheco (Mooca), Avenida Santo Amaro (Santo Amaro) e o Túnel Ayrton Senna (Vila Mariana) ainda estavam como pontos intransitáveis, de acordo com o CGE.

Entre os maiores índices acumulados nas estações meteorológicas automáticas do Centro de Emergências Climáticas, estão:

- Vila Mariana - 63,8mm;

- Sé-CGE - 62,2mm;