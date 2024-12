Papa relata ter escapado de tentativa de assassinato em 2021

"E uma van também partiu em grande velocidade com a mesma intenção", acrescentou, de acordo com trechos do livro publicados pelo jornal italiano Corriere della Sera. Mossul, no norte do Iraque, seria visitada pelo papa no terceiro dia da sua viagem ao Iraque.

Os dois agressores acabaram sendo interceptados e mortos pela polícia iraquiana antes que pudessem detonar explosivos.

"O comandante respondeu laconicamente: ‘Eles não estão mais aqui'”, escreveu Francisco no livro, ao relatar um diálogo com sua equipe de segurança após o episódio. "A polícia iraquiana os interceptou e os fez explodir. Isso também me impressionou: é mais um fruto venenoso da guerra."

Francisco, que completou 88 anos nesta terça-feira, escreveu ainda que "quase todos me desaconselharam" a viajar ao Iraque, "mas senti que tinha que fazer isso".

A histórica visita de três dias em março de 2021 ocorreu mediante a mobilização de um intenso aparato de segurança – cerca de 10 mil policiais iraquianos foram destacados para proteger o papa. Essa havia sido a primeira viagem de Francisco em 15 meses e ocorreu ainda em meio à pandemia da Covid-19.

Apesar do elevado risco à sua segurança pessoal, o papa argentino cruzou o país, indo a Bagdá e Mossul, antigo bastião do grupo "Estado Islâmico" (EI), que permaneceu sob controle do grupo terrorista entre 2014 e 2017.