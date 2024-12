General preso diz que ninguém viu plano para matar Lula, Alckmin e Moraes

Militar radical e 'assessoramento'

PF aponta que Mario Fernandes seria um dos mais radicais incitadores do golpe. Investigação reuniu várias trocas de mensagens que mostram ele falando abertamente com manifestantes golpistas que estavam acampados em frente aos quartéis generais e também com outras autoridades do governo e interlocutores do Exército. O militar seria, nas palavras do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator, Mauro Cid, um radical que teria insistido no golpe antes mesmo do segundo turno.

A PF recuperou conversas de Fernandes com Cid que indicam que o general "assessorou" Bolsonaro para dar seu primeiro discurso após a derrota para Lula em 2022. O ex-presidente ficou recluso após o segundo turno e só falou com apoiadores do cercadinho do Alvorada no dia 9 de dezembro. Mensagem de Fernandes para Cid no mesmo dia comemora o fato e aponta que o discurso teria sido uma sugestão do próprio general.

PF encontrou novas mensagens nas quais Mario afirma ter se encontrado com Bolsonaro dia 8 de dezembro. Em mensagem de Whatsapp para Mauro Cid naquele dia, Fernandes afirmou ter se encontrado com Bolsonaro e ouvido do então presidente que a diplomação de Lula, no dia 12 não seria uma "restrição" e que "qualquer ação nossa pode acontecer até dia 31".

Ele também indicou ser o elo com os manifestantes, incluindo representantes do agronegócio e dos caminhoneiros, grupos que estavam na linha de frente das manifestações em frente aos quartéis-generais em 2022.

Um dia após o encontro no qual teria 'assessorado' Bolsonaro, o então presidente falou pela primeira vez com apoiadores. Na ocasião, presidente rompeu silêncio de 40 dias e apresentou discurso no qual elogiou protestos golpistas e disse que seu futuro estaria nas mãos de seus apoiadores.