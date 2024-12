Decreto de Lewandowski retoma atribuições originais da PRF

Essa é a atribuição prevista da PRF, que atua como polícia administrativa, segundo a Constituição Federal, e que foi retomada pela nova portaria de Lewandowski. O texto, além de tirar da corporação a competência de cumprir mandado de busca e apreensão e lavrar o TCO, é taxativo ao afirmar que "a PRF não poderá exercer funções próprias das polícias judiciárias nem proceder à apuração de infrações penais" quando atuar em operações conjuntas.

O ministro também definiu que a PRF só poderá participar de operação conjunta com outras forças de segurança se não houver prejuízos para as atividades regulares de patrulhamento rodoviário. A regra pode ser contornada em situações excepcionais, como calamidades públicas, e precisa de autorização do próprio ministro da Justiça.

Atuação violenta em operações

Além de disputadas no Supremo, as atribuições expandidas da PRF geraram críticas devido à atuação dos agentes durante operações.

Foi com base na portaria de Mendonça que policiais rodoviários participaram de uma operação na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que deixou 23 mortos em maio de 2022 – a segunda mais letal da história do estado.

Na mesma semana, agentes federais estiveram envolvidos na morte de um homem que fazia tratamento para esquizofrenia, em Sergipe. Ele foi trancado no porta-malas de uma viatura da polícia e forçado a inalar gás lacrimogêneo lançado por policiais rodoviários.